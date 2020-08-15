Председатель Госсобрания Башкирии обратился к жителям в связи с ситуацией на Куштау

Председатель Госсобрания-Курултая Башкирии Константин Толкачев обратился к жителям республики в связи с ситуацией у горы Куштау.

Допущены вопиющие нарушения закона, воспрепятствование законным требованиям сотрудников правоохранительных органов. Уверен, в ближайшее время будет дана правовая оценка всем участникам конфликта.

Все мы знаем, что для всех нас, не только жителей Республики Башкортостан, России, но и мира в целом этот год выдался очень тяжелым. Здесь и эпидемия Ковида, беспрецедентные меры по борьбе с ним, изнурительная самоизоляция, кризис в экономике. Сотни и тысячи людей потеряли свои рабочие места.

Государство идет на беспрецедентные меры поддержки граждан. Потрясений нам хватает, нужно всем сообща работать над преодолением текущих проблем. Прежде всего, необходима стабильность в экономике, стабильность в обществе.

Башкирская содовая компания является стратегическим предприятием, от продукции которого зависит целая цепочка производств как в нашей республике, так и в России. Это крупные заводы, на которых работают десятки тысяч людей. Нам никак нельзя останавливать работу по производству соды, это станет настолько ощутимым ударом по экономике, что его почувствуют все. Проблему сырья так или иначе нужно решать.

Я призываю всех взять верх над эмоциями, которые толкают людей на необдуманные действия, нарушение закона и перейти к цивилизованному диалогу. Только в этом случае стороны смогут услышать друг друга, глубоко и обстоятельно разобраться в проблематике и найти приемлемое решение. Это возможно, если мы все этого захотим. Государственное Собрание примет самое ответственное участие в решении данной проблемы», — сказал Толкачев.