Участники флешмоба у Куштау сообщили об участии в акции протеста иногородних

Сегодня у горы Куштау проходит флешмоб в поддержку «Башкирской содовой компании», где должна была начаться разработка. Защитники и активисты помешали предприятию.

«Мы пришли к подножию горы Куштау, чтобы поддержать наших ребят, коллег, которые готовят площадку для геологоразведки, но там, к сожалению, разбит лагерь, очень много автомобилей с иногородними номерами: Челябинск, Оренбург, явно не местные жители. Это какое-то умышленное раскачивание. Оппозиция хочет раскачать наш регион. «Сода» — крупнейший завод в Европе, который производит до двух миллионов соды в год, 200 тысяч тонн пищевой соды. 80% всего рынка занимает именно наша «Сода». Мы пришли сказать, что нельзя противостоять разработкам, чтобы будущее не только завода, города, Башкирии и в целом России, существовало 50, 10 и, как говорят, на века», — сказал участник флешмоба в поддержку БСК Сергей.