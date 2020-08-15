На шихане Куштау прошел флешмоб «Достали!»

Стихийная акция у горы Куштау 15 августа собрала более 3000 человек.

«Наш флешмоб называется «Достали!». Нас все достали уже, достали наше предприятие. Мало того, гонят, хотят сделать нас врагами республики, врагами страны. Мы не враги, и жители близлежащих деревень нам такие же братья, как и заводчане. И мы будем тем, кто хочет говорить с нами, объяснять, как сделать так, чтобы их быт не ухудшился, чтобы были дороги, были школы, рабочие места для их детей, вода была чистая. Никто не занимался их проблемами, пока здесь не появилась БСК», — говорят участники акции.

Ранее сообщалось о том, что сегодня «Сода» приступила к разработке шихана Куштау.