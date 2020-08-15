Жители Башкирии организовали флешмоб в поддержку БСК

15 августа возле шихана Куштау прошел флешмоб в поддержку БСК, собравший более трёх тысяч человек. Как отмечали участники акции, народ собрался, чтобы поддержать «Соду», поддержать стерлитамаковцев и выразить свою гражданскую позицию.

«Мы хотим сказать решительное «Да!» заводу, «Да!» — БСК, «Да!» — сырьевой базе «Куштау». Сегодня на этой поляне собрались представители многих городов и районов республики, не только содовики. Мы целую неделю всем заводом наблюдали за тем беспределом, который устроила кучка отщепенцев. Нашему терпению пришел конец. Мы двадцать лет ждали , когда решат проблему сырья для нашего завода, который задыхается без сырья. Нам 75 лет в этом году. Наш завод наши предки построили после войны. И теперь нам нужно сырье, нам нужно дальше жить, нам нужно дальше развиваться, работать, кормить свои семьи, обеспечивать будущее Стерлитамака, будущее республики, будущее России!» — отмечают участники флешмоба.