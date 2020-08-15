Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.21 ↓

EUR 86.40 ↑

15 августа Суббота

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Жители Башкирии организовали флешмоб в поддержку БСК

ПОЛИТИКА

15 августа возле шихана Куштау прошел флешмоб в поддержку БСК, собравший более трёх тысяч человек. Как отмечали участники акции, народ собрался, чтобы поддержать «Соду», поддержать стерлитамаковцев и выразить свою гражданскую позицию.

«Мы хотим сказать решительное «Да!» заводу, «Да!» — БСК, «Да!» — сырьевой базе «Куштау». Сегодня на этой поляне собрались представители многих городов и районов республики, не только содовики. Мы целую неделю всем заводом наблюдали за тем беспределом, который устроила кучка отщепенцев. Нашему терпению пришел конец. Мы двадцать лет ждали , когда решат проблему сырья для нашего завода, который задыхается без сырья. Нам 75 лет в этом году. Наш завод наши предки построили после войны. И теперь нам нужно сырье, нам нужно дальше жить, нам нужно дальше развиваться, работать, кормить свои семьи, обеспечивать будущее Стерлитамака, будущее республики, будущее России!» — отмечают участники флешмоба.

Теги: БСК, Куштау
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе 20-летняя водитель за рулем «Тойоты» сбила на «зебре» женщину с ребенком - видео
В Уфе 14 августа произошло очередное жуткое ДТП. По предварительным данным, в районе нефтяного вуза 20-летняя девушка, управляя «Тойотой», сбила на «зеб
В Башкирии во встречном ДТП погибли три человека
В Уфимском районе Башкирии 14 августа произошло ДТП с тремя погибшими. По данным пресс-службы ГИБДД РБ, на федеральной трассе М-7 на 1332 км столкнулись
15 августа на Куштау профсоюзы Башкирии планируют собрать на флешмоб 3000 человек
Профсоюзы Башкирии намерены собрать на Куштау 15 августа 3000 человек, сообщает портал «Горобзор» со ссылкой на главу Росхимпрофсоюза в РБ Гузель Мирошн
Коронавирус в Башкирии: От пневмонии умирают чаще, чем от COVID-19; где меньше зараженных
В Башкирии от пневмонии умирают чаще, чем от новой коронавирусной инфекции, сообщил региональный Роспотребнадзор. Борьба с COVID-19: что произошло за м
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть