БСК приступила к разработке горы Куштау





Сегодня «Башкирская содовая компания» приступила к разработке шихана Куштау. По некоторым данным, активисты пытались приостановить и помешать деятельности. Мастер по ремонту контрольно-измерительных приборов цеха 66 Павел Лазарев рассказал что случилось.

«Мы с мужиками разогнали сегодня нечисть, которая против всех законов пыталась закрыть наше предприятие. Все эти ваххабиты, навальнисты, экстремисты только на вид были страшные, в своих инстаграмах. А когда нас тысячи 3 сюда пришло – разбежались как крысы с криками «мамочка». Сейчас, как и предписывают наши документы, приступили к освоению месторождения на горе Куштау. Местным жителям переживать нечего. Сама гора останется. Мы по кариесному методу аккуратно будем извлекать известняк. А вокруг люди смогут спокойно жить и отдыхать. А наше предприятие будет работать. И мне по-прежнему будет, чем кормить своих детей», — высказался работник БСК.

Напомним, что БСК выплачивает до 18 млрд рублей в год в бюджеты всех уровней и несет значительную социальную нагрузку. На всех предприятиях холдинга работает около 10 тысяч человек, также тысячи людей заняты на предприятиях, взаимодействующих с БСК, что делает содовое производство градообразующим предприятием Стерлитамака и одним из ключевых промышленных предприятий Башкортостана.