В Башкирии из-за засухи в 17 муниципалитетах введен режим ЧС
В Башкирии из-за засухи в 17 муниципалитетах введен режим ЧС Фото: ИА «Башинформ»
Глава Башкирии Радий Хабиров подписал распоряжение о введении режима чрезвычайной ситуации. Связано это с гибелью посевов из-за засухи в июле 2020 года.
Режим ЧС будет действовать до 20 августа в 17 муниципалитетах: Абзелиловском, Архангельском, Баймакском, Белорецком, Бурзянском, Гафурийском, Зианчуринском, Зилаирском, Ишимбайском, Камаскалинском, Кугарчинском, Куюргазинском, Мелеузовском, Салаватском, Стерлибашевском, Учалинском районах и городе Кумертау.
Минсельхоз республики должен в ближайшее время передать информацию о пострадавших сельхозугодиях и размере компенсации аграриям.