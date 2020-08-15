В Башкирии из-за засухи в 17 муниципалитетах введен режим ЧС

Коронавирус в Башкирии: От пневмонии умирают чаще, чем от COVID-19; где меньше зараженных

В Башкирии от пневмонии умирают чаще, чем от новой коронавирусной инфекции, сообщил региональный Роспотребнадзор. Борьба с COVID-19: что произошло за м