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Участники флешмоба на Куштау высказали свое мнение о разработке шихана

ПОЛИТИКА

Несколько участников флешмоба на горе Куштау высказались о разработке шихана на месте. Начальник отдела по молодежной политике администрации Туймазинского района Альберт Хасанов отметил, что он живет не близко, но ему не все равно.

«Я как житель республики переживаю за будущее и сохранение природных объектов, но нужно подходить ко всем вопросам многогранно, — сказал Альберт Хасанов. — Куштау — это экономические возможности и значительные вливания в бюджет региона. БСК долго не протянет, если не производить работы на горе, и это приведёт к печальным последствиям для работающих на комбинате и их семей, а также для содовой отрасли всей страны. Ведь мы не хотим, чтобы со Стерлитамаком и Ишимбаем произошло то, что случилось с Агиделью, когда там закрылось градообразующее предприятие. Ведь тогда произойдет и отток населения, в том числе и молодежи, а мы, молодежь, — это «двигатель прогресса». Экономическое развитие — это освоение природных ресурсов, и нам это известно».

По словам участника флешмоба, вопрос разработки необходимо рассматривать со всех точек зрения, не упираться только в единое решение.

«Тем, кто организовал лагерь у подножья горы, необходимо конструктивно подходить к решению вопроса, а не призывать к беспорядкам и фальсифицировать информацию о БСК и планах правительства республики. Это в корне неправильная позиция, ведь наш народ всегда был открыт и доступен к диалогу, в решении общенародных вопросов», — подытожил мужчина.

Еще один участник Анатолий Щербинин — главный инженер ООО «Олеомикс» — высказывается за разработку Куштау.

«В первую очередь я за сохранение памятников природы Торатау и Юрактау, недопущение повышения уровня безработицы вследствие закрытия БСК, стабильные отчисления в бюджет республики в виде налогов и дивидендов», — сказал участник сбора у шихана.

Житель Альшеевского района Башкирии Ильдус Мулюков высказал доверие главе республики Радию Хабирову.

«Он прекрасно понимает, как и любой человек — красоту нашей природы, красоту шиханов. Но на нем лежит большая ответственность за тех людей, которые могут остаться без работы (а их почти 9 тысяч человек). Радий Фаритович прекрасно понимает, что значит недополучить в бюджет огромные налоги, которые будут направлены на социальные проекты, он всё это прекрасно осознаёт, — считает участник флешмоба. — Как человеку — мне безумно грустно, но если подойти со всей ответственностью, я понимаю, что это необходимо для людей, которые работают и получают зарплату, содержат свои семьи, обеспечивая огромный эффект для экономики республики и России в целом!»

ИА «Башинформ»
Теги: Куштау, флешмоб
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