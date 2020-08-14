Администрация Уфы обещает восстановить фонтан у ДК «Химик» в 2022 году

Мэрия Уфа планирует восстановить давно не работающий, пришедший в крайне ветхое состояние фонтан перед дворцом культуры «Химик».

«Фонтан перед ДК «Химик» нуждается в реконструкции, — заявил в соцсетях начальник пресс-службы администрации Уфы Марсель Байдавлетов. — По графику разработки проектной документации и благоустройства общественных городских пространств, в 2022 году планируем комплексно выполнить работы по восстановлению фонтана и сквера перед дворцом культуры».

Ранее мэр Уфы Ульфат Мустафин сообщил о решении построить фонтан перед ДК УМПО и попросил горожан высказать свои предложения по его внешнему виду. Кроме того, фонтан «сухого» типа с особой системой подачи воды должен появиться на реконструируемой Советской площади.