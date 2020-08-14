К Куштау в Башкирии стягиваются новые представители радикального ислама

На Куштау прибыла новая группа представителей радикального ислама, предположительно — ваххабиты из Челябинской области, в количестве около 50 человек, сообщают башкирские телеграм-каналы.

По данным источников, эти люди прибыли сегодня для того чтобы, вероятно, радикализировать протест, «хайпануть» на экологической теме.

Ранее лидер ДУМ РБ Айнур Биргалин заявлял, что путь решения проблем с помощью пикетов в основе своем противоречат исламской этике.

«Мы, мусульмане, призываем всех сохранять спокойствие и подобные вопросы решать мирным путем в правовом поле», — сказал Айнур Биргалин, комментируя призывы выходить 15 августа с протестами против разработки горы на Куштау.

Напомним, что 15 августа у подножия Куштау планировали мирную акцию в виде флешмоба представители Росхимпрофсоюза. В ответ на объявление об акции, находящиеся в палаточном лагере возле Куштау активисты призвали мусульман противостоять членам профсоюза. Лидеры ДУМ РБ и ЦДУМ России назвали эти заявления провокационными и порекомендовали не ходить ни на какие протестные акции на Куштау.