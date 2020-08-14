НКО Башкирии подверглись спам-атаке по поводу ситуации на Куштау

Общественным организациям Башкирии рассылается сообщение с просьбой проголосовать за или против разработки Куштау выступает их организация. Копии сообщений имеются в распоряжении редакции.

В нем говорится, что некий Фонд содействия гражданскому обществу РБ проводит опрос: «Готова ли ваша НКО выступить в поддержку позиции руководства Республики по вопросу разработки КушТау?» и дать свой комментарий от некоммерческой организации. Просим сообщить Да/НЕТ. Ответ ожидаем до 11.00 час. завтрашнего дня (по возможности сегодня). Благодарим за оперативность», — орфография и пунктуация сохранены.

В пресс-службе Главы Башкирии пояснили, что власти республики не имеют никакого отношения к этому опросу и просят, по возможности, не реагировать на эту, по всей видимости, провокацию. Руководство региона не просит никакой поддержки у НКО в вопросе разработки Куштау, уточнили в пресс-службе.