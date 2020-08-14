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В Уфе ушел из жизни доктор физико-математических наук профессор Азамат Ахтямов

ОБЩЕСТВО

В Уфе, на 59-м году ушел из жизни главный научный сотрудник Уфимского федерального исследовательского центра, доктор физико-математических наук, профессор Азамат Ахтямов.

Прощание с покойным состоится в субботу, 15 августа в 12.00 по адресу: ул. З. Исмагилова, 16, кв 33.

Азамат Мухтарович Ахтямов родился 31 марта 1962 года в Уфе, в семье известного ученого-языковеда Мухтара Ахтямова. В 1984 году окончил математический факультет Башгосуниверситета. Затем учился в аспирантуре механико-математического факультета Московского государственного университета, стал кандидатом физико-математических наук. Несколько лет преподавал в Башкирском сельскохозяйственном институте, а с 1993 года его творческая судьба тесно связана с Башгосуниверситетом.

Азамат Мухтарович работал деканом математического факультета БашГУ, заведующим кафедрой математических методов прогнозирования экономики. С 2009 года заведовал кафедрой механики сплошных сред университета, был профессором кафедры математического моделирования. Успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-математических наук. Научные исследования ученого посвящены решению задач механики деформируемого твердого тела, спектральной теории операторов, использованию математических методов в математике. Азамату Ахтямову удалось найти решения целой группы задач математической физики. Им опубликовано более 200 научных и методических трудов. Джоном Локкером в 2006 году была сформулирована проблема: существуют ли спектральные задачи с дифференциальным уравнением нечетного порядка, спектр которых заполняет всю комплексную плоскость. Азамат Ахтямов доказал, что для любого нечетного порядка существуют дифференциальные операторы, спектр которых заполняет всю комплексную плоскость. При решении задачи ученый применил созданный им метод идентификации краевых условий по собственным значениям с использованием так называемых соотношений Плюккера. Данный результат необходим для лучшего понимания структуры спектров дифференциальных операторов.

Азамат Ахтямов — лауреат Государственной премии Республики Башкортостан в области науки и техники, почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации. Он был руководителем грантов РФФИ и АН РБ. Монографии, учебные пособия и статьи Ахтямова побеждали в различных конкурсах. Книга, посвященная идентификации краевых условий, становилась победителями конкурсов монографий РФФИ, ФФИ АН РБ, БГУ. Учебное пособие «Математика для социологов и экономистов» заняло первое место во Всероссийском конкурсе учебников по математике для социально-экономических специальностей высшего профессионального образования, организованного Министерством образования РФ. Оно допущено Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по социально-экономическим направлениям и специальностям. Гриф Министерства образования и науки имеют также пособия «Математический анализ в экономике» и «Теория вероятностей». Статья «Можно ли определить вид закрепления колеблющегося стержня по его звучанию?» победила в конкурсе научно-популярных статей РФФИ. Учебно-методический комплекс «Обратные задачи теории колебаний» в 2012 году занял первое место в конкурсе УМК Башкирского государственного университета.

ИА «Башинформ»
Теги: утраты
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