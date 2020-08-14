В День государственного флага России в Уфе состоится автопробег

22 августа в честь Дня государственного флага Российской Федерации в Уфе организуется автопробег: колонна автомашин с флагами России проедет по улицам столицы республики.

Старт автопробега запланирован в 12:00 частов у ДК «Моторостроителей» по улице Первомайской. Далее колонна проедет по Проспекту Октября, по улице Цюрупы через улицу Заки Валиди к Телецентру.

Приглашаем 22 августа в 12:00 авто- и мото-владельцев Уфы присоединиться к автопробегу. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.﻿