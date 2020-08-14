Фото: Ксения Калинина «Видеть руками»: в кардиоцентре Башкирии врачи провели уникальную операцию на сосуды Фото: Ксения Калинина

В Уфе, в Республиканском кардиологическом центре 14 августа врачи провели уникальную операцию на сосуды. Журналист информационного агентства «Башинформ» присутствовала в операционной, ранее пройдя все испытания с облачением в специальный защитный костюм, пообщалась с докторами, узнав все тонкости и сложности эксклюзивного исследования.

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Главный врач Республиканского кардиологического центра Ирина Николаева рассказала о возможностях Башкирии в рентгенохирургии.

«Сегодня эндоваскулярная хирургия набирает обороты во всем мире, в том числе в России, в европейских научных центрах, и мы стараемся республику не подводить. На сегодняшний день наши объемы позволили выйти Башкирии, нашему кардиоцентру на третье место среди более чем 300 учреждений, которые занимаются вопросами эндоваскулярной хирургии», — сообщила главврач кардиоцентра.

В рентген-операционной медучреждения прошла одна из эксклюзивных операций, которая в Российской Федерации проводится только в нескольких научных центрах.

«В республике есть возможности по проведению внутреннего обследования сосуда с помощью специальных датчиков для определения бляшки, ее расположения, циркулярности. Это та методика, которая проводится только у нас в Башкирии. Она не частая, она эксклюзивная. Тем не менее, сегодня у нас есть все возможности для проведения такой процедуры. В год мы делаем порядка 5-6 таких исследований», — сказала Ирина Николаева.

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19

«Четвертый месяц мы работаем в сложных условиях, но ни на один день кардиоцентр не останавливал прием и выписку больных сердечно-сосудистого профиля. Объемы в какой-то период времени уменьшились, но сейчас мы догоняем показатели, так как научились работать в сложных условиях. Работать непросто: наши доктора полностью одеты в защитные костюмы, плюс надевается 7-килограммовый свинцовый фартук. Мы в предоперационную заходим полностью экипированные. Это создает дополнительную нагрузку на организм и требует большей паузы между пациентами. Нужно все обработать, переодеться, немного отдохнуть. Сейчас мы научились это делать и, работать стало спокойнее и проще», — рассказала главный врач.

Все плановые пациенты должны поступать с анализом на коронавирус. Здесь потоки больных большие, и если хоть один попадет на операцию зараженным COVID-19, то он может заразить всех, кто с ним рядом. В кардиоцентре создано обсервационное отделение, и все пациенты без анализов, экстренные поступают именно туда. Если анализ на коронавирус положительный, то пациента переводят в госпиталь, а если отрицательный – на плановые этажи, на плановую терапию.

КТО НА ОПЕРАЦИОННОМ СТОЛЕ?

62-летний житель Башкирии с избыточным весом. Работающий. По словам медиков, скорее всего, не соблюдает общепринятые меры по ЗОЖ. Диагноз: ишемическая болезнь сердца — это атеросклероз сосудов, питающих сердце. Болезнь не на ранней стадии, а уже с приступами стенокардии. Ей, как минимум, исполнилось 6-7 лет.

Задача врачей – помочь пациенту, улучшить его качество жизни на многие годы вперед. Он будет и дальше принимать нужные препараты, и, главное, жить.

«ВИДЕТЬ РУКАМИ»

В операционной тихо, спокойно. Операцию проводит команда рентгенохирургического отделения №1, заведующий отделением – потомственный эндоваскулярный хирург Игорь Бузаев.

«Именно его отец стоял у истоков развития эндоваскулярной хирургии в нашей республике. Когда только начали внедрять этот метод, первые операции проводил папа нашего сегодняшнего заведующего, который полностью оправдал звание сына такого великого человека. Игорь Вячеславович – врач, который горит желанием помочь человеку – это самое главное, все остальное – вторично», — отметила Ирина Николаева.

На счету у Игоря Бузаева более тысячи операций. Врач рассказал о том, кто повлиял на его профессиональный выбор.

«Сначала я работал большим хирургом. Отец не разрешил мне идти в эндоваскулярную хирургию, пока я не «потрогаю» большую хирургию. Он брал мои руки и моими руками оперировал, чтобы я почувствовал, как нужно делать. Это без шуток. «Если ты это почувствуешь, у тебя всегда будет ощущение, что катетер – это кончик твоего пальца. И через некоторое время ты начнешь все это видеть», — говорил мне отец. И это такое интересное ощущение – видеть руками – когда ты работаешь катетером, а есть ощущение, что ты видишь. Это было в 2004 году, мы с отцом проработали до 2012 года – он оперировал почти до последнего дня своей жизни. С тех пор я продолжаю его дело, стараясь делать это максимально профессионально и качественно», — поделился доктор.

Пациент лежит на операционном столе, находится в полном сознании, в маске. Врач с ним разговаривает. Анестезиолог находится постоянно рядом.

Обычно подобные исследования проходят полтора часа, но в этот раз врач справился за полчаса.

С помощью оптического когерентного томографа эндоваскулярный хирург видит «скелетик» сосудов, а также где находится проблемное место. Аппарат сканирует стенки сосудов сердца с микронным разрешением 3-4 микрометра. Метод позволяет увидеть сечение сосуда в срезе поперек, определить толщину стенок, состав бляшки, ее стабильность, причину тромбоза, если он произошел. Проведено стентирование коронарных артерий.

СЛОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

Эксклюзивную процедуру делают пациентам, у которых очень сложная клиническая картина, и когда, несмотря на проводимые методы лечения, сохраняется болевой синдром, и доктор не может понять, что происходит, потому что на обычной банальной коронарографии видит незначимую атеросклеротическую бляшку, понимает, что она не должна мешать кровотоку. Но когда проводится этот новый метод исследования, можно увидеть сосуд изнутри – как бы войти в тоннель сосуда и рассмотреть, что бляшка замедляет кровоток.

Проведение таких методик очень важно в тех случаях, когда сложно понять причину не улучшения клиники пациента.

ПАЦИЕНТЫ БЫСТРЕЕ ВЫЗДОРАВЛИВАЮТ

Пациенты встают на ноги, быстрее выздоравливают. Здесь не требуется особой реабилитации. Больной через 2-3 часа может встать и пойти по своим делам, а через 2-3 дня выписаться из стационара после подбора определенной терапии.

«Мы с помощью металлической конструкции устраняем то сужение сосудов, которое мешает жить человеку. После установки стента болезнь все равно остается. Бывает, что возникают стенозы в других местах. И здесь я всегда привожу аналогию с водопроводом. То есть, когда у нас засоряется водопровод, его нужно чистить. После того, как мы его очистили, делаем несколько вещей. Первое — не выливаем чаинки в раковину, потому что снова забьется, то есть пациенту нужно правильно питаться, внутрь себя «грязь» не пускать. Второе – в раковину мы заливаем периодически «крота», то есть человеку нужно принимать препараты. Третье – мы всегда показываем водопровод сантехникам, чтобы внезапно это не случилось, поэтому пациент должен ходить к врачам, подбирать нужные препараты. Тогда течение болезни будет благоприятным. Когда мы ставим пациенту стент, то все это объясняем, даем лекарства, меняем его образ жизни. Чаще всего, после такого подхода, пациент приходит с хорошими вестями, повторно вмешиваться не нужно. Но бывает и так, что мы все делаем, а водопровод все равно забивается. Тем не менее, вероятность того, что он забьётся, гораздо ниже у тех, кто выполняет все рекомендации», — объяснил Игорь Бузаев.

ЦЕНА ВОПРОСА

Для пациента – бесплатно, все оплачивается в рамках ОМС.

Между тем, такое исследование достаточно затратное. Одна операция со всеми расходными материалами и работой хирурга стоит порядка 400-500 тысяч рублей. Больной даже не догадывается о стоимости проводимого исследования.