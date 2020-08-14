Фото: Олег Яровиков ﻿Лидер ЦДУМ РФ: Мы не призываем мусульман выходить на Куштау, это чистой воды провокация Фото: Олег Яровиков

Председатель Центрального духовного управления мусульман, Верховный муфтий России Талгат Таджуддин сообщил «Башинформу», что ни один лидер мусульман в Башкирии не призывает выходить на протестные акции по защите Куштау.

«У нас в республике два духовных управления мусульман – ДУМ РБ и ЦДУМ России, других нет, и мы, и наши муфтии на местах никаких объявлений по поводу Куштау не делали и призывать к каким-то экстремистским действиям не собираемся. Охраной природы занимаются органы государственной власти, это светский вопрос, а не религиозный. К тому же по этому поводу, считаю, необходимо проводить общественные обсуждения, такие вопросы не решаются на митингах или демонстрациях. И ссылаться, что мусульмане так делают – некорректно. Вся Земля святая и создана для пользы человека. А такими методами – поднимать людей – никогда вопрос не будет решен. Это чистой воды провокации», — сказал Талгат-хазрат.

Ранее сообщалось со ссылкой на башкирские телеграм-каналы, что некие лица, выдавая себя за мусульманских лидеров, призывали к провокационным действиям в ходе флешмоба на горе Куштау профсоюза химической промышленности 15 августа.