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﻿Радикальные исламисты пытаются столкнуть работников БСК с мусульманами?

ОБЩЕСТВО

По данным «Горобзора», который ссылается на башкирские телеграм-каналы, лидер ваххабитов Башкирии Ишмурат Хайбуллин призывает выйти правоверных мусульман завтра, 15 августа, на Куштау, с тем, чтобы дать отпор «тем, кто собирается осквернить священную гору, древнюю исламскую святыню Куштау». Ранее в телеграм-каналах было распространено сообщение о том, что Росхимпрофсоюз в РБ и другие профсоюзы республики собирают работников химических предприятий Башкирии на флешмоб возле Куштау 15 августа и обещают привести туда 3000 человек.

«Профсоюзы собирают самых решительных мужиков и планируют завтра в 12.00 жёстко ******* [РКН] ваххабитско-навальнистскую хрень на Куштау, — говорится в источнике. — Узнав об этом, ваххабиты применяют свою любимую, проверенную в Афгане и Сирии тактику – прикрываться женщинами и детьми. Они созывают женщин и детей на свой завтрашний «флешмоб», чтобы там было как можно больше крови, желательно детской. Работяги, понятно, детей постараются не трогать, но возможны провокации».
В ответ на сообщение: «Хайбуллин выпустил фетву башкирской умме с призывом о том, что каждый мусульманин башкортостанского вилайата обязан завтра прибыть и оказать достойный отпор», — сообщают телеграм-каналы. Также, по данным телеграм-каналов, фетву с призывом выйти на Куштау поддержал шейх Абу Исхак Аль Хувейни через исламский интернет-канал AL ALAM.
«Известный салафитский проповедник Аль Хувейни призвал всех мусульман, имеющих такую возможность, из любой точки мира немедленно приехать в Башкортостан, чтобы принять участие в защите Куштау, защитить исламскую святыню и дать отпор всем, кто воспрепятствует им в этом священнодействии в этот день...», — говорится в телеграм-канале.

Антон Галиев
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