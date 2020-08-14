﻿Радикальные исламисты пытаются столкнуть работников БСК с мусульманами?

По данным «Горобзора», который ссылается на башкирские телеграм-каналы, лидер ваххабитов Башкирии Ишмурат Хайбуллин призывает выйти правоверных мусульман завтра, 15 августа, на Куштау, с тем, чтобы дать отпор «тем, кто собирается осквернить священную гору, древнюю исламскую святыню Куштау». Ранее в телеграм-каналах было распространено сообщение о том, что Росхимпрофсоюз в РБ и другие профсоюзы республики собирают работников химических предприятий Башкирии на флешмоб возле Куштау 15 августа и обещают привести туда 3000 человек.

«Профсоюзы собирают самых решительных мужиков и планируют завтра в 12.00 жёстко ******* [РКН] ваххабитско-навальнистскую хрень на Куштау, — говорится в источнике. — Узнав об этом, ваххабиты применяют свою любимую, проверенную в Афгане и Сирии тактику – прикрываться женщинами и детьми. Они созывают женщин и детей на свой завтрашний «флешмоб», чтобы там было как можно больше крови, желательно детской. Работяги, понятно, детей постараются не трогать, но возможны провокации».

«Известный салафитский проповедник Аль Хувейни призвал всех мусульман, имеющих такую возможность, из любой точки мира немедленно приехать в Башкортостан, чтобы принять участие в защите Куштау, защитить исламскую святыню и дать отпор всем, кто воспрепятствует им в этом священнодействии в этот день...», — говорится в телеграм-канале.

В ответ на сообщение: «Хайбуллин выпустил фетву башкирской умме с призывом о том, что каждый мусульманин башкортостанского вилайата обязан завтра прибыть и оказать достойный отпор», — сообщают телеграм-каналы. Также, по данным телеграм-каналов, фетву с призывом выйти на Куштау поддержал шейх Абу Исхак Аль Хувейни через исламский интернет-канал AL ALAM.