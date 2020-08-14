В Башкирии экспедиция «Северные Амуры» заработала онлайн











Экспедиция Якты-Куль — Кусимово «Северные амуры-2020» объединила юных любителей истории и археологии. В этом году археологическая экспедиция Якты-Куль — Кусимово «Северные амуры-2020» при поддержке Фонда «История Отечества» ведет свою работу на раскопках совместно с онлайн-занятиями. В связи с угрозой распространения коронавируса организаторами экспедиции и школьного лектория было принято решение проводить занятия с детьми, используя современные онлайн-платформы.

В августе 2019 года недалеко от деревни Кусимово между озерами Банное и Сабакты в ходе экспедиции была обнаружена уникальная находка – стоянка древних людей эпохи палеолита. Основными участниками экспедиции, организованной специалистами из Института истории, языка и литературы УФИЦ РАН, тогда стали дети и подростки из Башкирии и Свердловской области.

В феврале 2020 года для юных археологов были организованы школьные лектории в уфимском лицее № 106 «Содружество» на тему «История и археология Южного Урала».

Пришло лето, и школьный лекторий открылся вновь. Участники экспедиции расконсервировали раскоп и приступили к плановым съемкам лекций и мастер-классов. Сегодня дети и подростки с интересом наблюдает за происходящим по интернету, что оказалось не менее увлекательным.

«Археологическая экспедиция Якты-Куль — Кусимово «Северные амуры-2020» отработала первые две недели. За это время мы расконсервировали раскоп прошлого года и продолжили исследования руин кургана скифо-сарматского времени и сохранившихся участков культурного слоя палеолитической стоянки, имеющей древность 200-300 тысяч лет. Также нами проведен первый этап школьного лектория — очень важного для Башкортостана и всего региона образовательного проекта», — сообщил руководитель археологической экспедиции «Северные Амуры», ведущий научный сотрудник института Никита Савельев.

За две недели профессиональные операторы уже успели отснять 14 лекций и три мастер-класса. Сейчас идет монтаж всех видеоматериалов, и вскоре лекции начнут выкладываться в соцсетях на официальных страницах экспедиции.

«Мы считаем, что наша экспедиция может стать основой чего-то более крупного и долговременного, некой платформой, которая на основе академической науки будет объединять мотивированных школьников не только историко-археологической направленности, но и большого спектра смежных наук, — рассказал руководитель экспедиции. — Будучи здесь, в Абзелиловском районе, мы воочию видим, что этот уголок Башкирского Зауралья — одна из жемчужин той самой «Терра Башкирия», о которой так много говорится в последнее время».