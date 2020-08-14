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Глава Башкирии вручил врачам ключи от новых передвижных маммографов

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Главы РБ

Фото: пресс-служба Главы РБ

Глава Башкирии Радий Хабиров вручил медикам ключи от трех передвижных маммографических кабинетов «Маммоэкспресс», а также от трех автомобилей «Лада», предназначенных для перевозки врачей. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

«Маммоэкспрессы» отправятся в Уфу, Октябрьский и Стерлитамак. Легковые автомобили предназначены для работы в уфимских поликлиниках.

«Вручение ключей от медицинской техники на площади перед Домом Республики становится доброй традицией, – заявил Радий Хабиров. – Сегодня мы передаем врачам новые передвижные маммографы. Мобильные средства диагностики очень важны для нашей республики – большой, протяженной, с большим количеством сел и деревень. Благодаря таким установкам мы не заставляем женщин ехать в город, чтобы пройти маммографию, – врач сам приезжает к ним. Тем самым мы приближаем медицину к людям».
Как подчеркнул глава региона, рак молочной железы – большая проблема, но он эффективно лечится, если его выявили на ранней стадии.

Радий Хабиров осмотрел новую технику, оценил условия работы медперсонала.

Мобильные комплексы, смонтированные на шасси «МАЗ», оснащены всем необходимым оборудованием для автономного использования, в том числе в рамках акции «Поезд здоровья».

Всего в этом году Башкирия приобрела восемь передвижных маммографических кабинетов на сумму 162 млн рублей. Пять из таких мобильных маммографов медики получили 7 июля.

Галина Бахшиева
Теги: Радий Хабиров, маммограф
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