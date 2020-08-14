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В Башкирии проходит международный пленэр «Русская Атлантида»

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Салаватской епархии

Фото: пресс-служба Салаватской епархии

С 13 по 23 августа на территории Покровского мужского монастыря села Дедово Федоровского района проходит 72-й международный пленэр «Русская Атлантида». Одним из организаторов выступила Салаватская епархия Русской православной церкви. Основной целью пленэра является поддержка и популяризация профессионального изобразительного искусства республики, обращение к христианским ценностям и нравственным идеалам.

В рамках мероприятия пройдут художественный пленэр, мастер-классы для учащихся общеобразовательных, художественных и воскресных церковно-приходских школ Башкортостанской митрополии. Воспитанники воскресных школ Салаватской епархии подготовят свои работы для участия в XVI Международном конкурсе детского творчества «Красота Божьего мира». Лучшие из них будут представлены в заключительном этапе конкурса, который состоится в Москве.

Впервые в рамках международного пленэра для воспитанников воскресных школ будет организован мастер-класс с зарубежными художниками в формате видеоконференции, которая пройдёт в селе Ира.

В пресс-службе епархии рассказали, что мастер-классы проведут известные российские художники Ольга Чернова, Людмила Коледина, Мария Смахтина, Олеся Филипеня.

Участники мероприятия посетят Мурадымовское ущелье, а также примут участие в богослужении в Марфо-Мариинском женском монастыре села Ира в праздник Преображения Господня, и в богослужении, которое возглавит епископ Салаватский и Кумертауский Николай на скиту блаженной Варвары в селе Скворчиха Ишимбайского района и селе Воскресенское Мелеузовского района.

ИА «Башинформ»
Теги: Салаватская епархия, православное искусство
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