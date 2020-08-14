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14.08.20: всего с COVID-19 - 7234, за сутки - 37 новых заражений, выздоровело 6292, количество умерших - 26
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В Башкирии умер еще один человек с диагнозом COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии умер еще один человек с диагнозом COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»

Еще один пациент скончался от новой коронавирусной инфекции в Башкортостане за последние сутки. Всего умерших от COVID-19 в регионе 26.

По информации республиканского Минздрава, скончавшийся — 57-летний житель Стерлитамака. Болезнь у пациента протекала в тяжелой форме и сопровождалась геморрагическим бронхитом, у мужчины развилась острая респираторная недостаточность.

Всего в республике на 14 августа выявлено 7234 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 37 из них подтвердились за последние сутки. 6292 человека выздоровели. Число больных в настоящее время 1335. В стационарах сейчас проходят лечение 160 человек, девять пациентов находятся в тяжелом состоянии. Амбулаторно от коронавируса лечатся 756 человек.

Кроме того, за сутки выявлено 78 случаев внебольничной пневмонии.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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