Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии умер еще один человек с диагнозом COVID-19 Фото: ИА «Башинформ»

Еще один пациент скончался от новой коронавирусной инфекции в Башкортостане за последние сутки. Всего умерших от COVID-19 в регионе 26.

По информации республиканского Минздрава, скончавшийся — 57-летний житель Стерлитамака. Болезнь у пациента протекала в тяжелой форме и сопровождалась геморрагическим бронхитом, у мужчины развилась острая респираторная недостаточность.

Всего в республике на 14 августа выявлено 7234 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 37 из них подтвердились за последние сутки. 6292 человека выздоровели. Число больных в настоящее время 1335. В стационарах сейчас проходят лечение 160 человек, девять пациентов находятся в тяжелом состоянии. Амбулаторно от коронавируса лечатся 756 человек.

Кроме того, за сутки выявлено 78 случаев внебольничной пневмонии.