В Уфе родители пятый день не могут установить местонахождение 11-летнего сына
В Уфе родители пятый день не находят себе места. 10 августа их 11-летний сын Рамиль Волжанин вышел из дома и не вернулся. К поискам ребенка присоединились полиция и волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Башкортостан». Всем, кто владеет информацией о местонахождении мальчика, просьба обратиться по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
Приметы мальчика: рост 153 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые.
Был одет: черная кепка, черная футболка, синие спортивные брюки, зеленые кроссовки.