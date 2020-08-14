В предстоящие выходные в Башкирии ожидаются дожди и грозы

В предстоящие выходные в Башкирии прогнозируются дожди и грозы, информирует Башгидромет.

Сегодня, 14 августа, днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Ветер ожидается юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью 8-13°, местами до +3°, днем 16-21 градусов тепла.

15 и 16 августа по прогнозу — дожди, местами ливни, грозы. В отдельных районах возможен град. Ветер переменных направлений слабый, по югу республики западный умеренный. Температура воздуха ночью 8-13, в северных районах до плюс 3, днем — плюс 16-21.