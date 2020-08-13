В Уфе отлов бродячих собак не ведется уже более семи месяцев

С января 2020 года отлов безнадзорных собак в Уфе временно прекращен. Как пояснили ИА «Башинформ» в администрации города, это связано со вступлением в силу Федерального закона «Об ответственном обращении с животными».

Закон запрещает проведение эвтаназии и обязывает муниципалитеты стерилизовать беспризорных собак и выпускать их на волю, а агрессивных особей пожизненно содержать в специальных приютах. Муниципального приюта для содержания животных в Уфе нет – его проект находится в стадии прохождения экспертизы.

Как уточнили в мэрии, из-за приостановки отлова возросло число жалоб от населения на агрессивные стаи бродячих собак. Так, жители домов по улицам Шота Руставели и Адмирала Макарова обращались с этой проблемой к главе региона. Жители района опасаются присутствия непредсказуемых и агрессивных животных возле своих домов уже больше года. По их словам, бродячие стаи в поисках пищи появляются во дворах жилых домов и даже на детских площадках.

По данным Управления ветеринарии РБ, всего в Башкирии насчитывается около 150 тысяч безнадзорных собак. Ежегодно муниципалитеты отлавливали 51 тысячу бродячих животных. Без этой меры численность популяции, особенно в крупных городах, где есть хорошая кормовая база в виде пищевых отходов, может выйти из-под контроля. Как пояснили в Управлении ветеринарии, одна пара бродячих собак производит в год в среднем десять щенков, а еще через год они способны сами приносить потомство, то есть размножение происходит в геометрической прогрессии.

Ранее в ходе экспертных обсуждений в Госсобрании-Курултае РБ заявлялось, что агрессивной бывает в среднем каждая десятая отловленная собака. То есть уже в этом году Башкирии предстоит создать места для содержания около 5 тысяч особей, а в последующие годы, с учетом средней продолжительности жизни собак – еще несколько десятков тысяч мест в специальных приютах. Также предстоит выработать эффективную методику выявления агрессивных особей, поскольку после стерилизации собака теряет возможность к размножению, но не нападению на людей. Ежегодно в медучреждения республики по причине укусов обращается 11-12 тысяч человек. Значительное число таких обращений связано с нападением безнадзорных собак.

Для финансирования исполнения новых требований федерального закона по предварительной оценке Управления ветеринарии РБ в этом году потребуется не менее 320 млн рублей, что в пять раз больше, чем было выделено на эти цели в 2019-м. Средства должны быть перечислены из бюджета республики.