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В Башкирии начинается очередной сезон охоты

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии начинается очередной сезон охоты Фото: автор

С 15 августа в Башкирии начинается охота на пернатую дичь. Этот вид охоты считается одним из самых массовых и активных, поскольку пользуется популярностью у большинства охотников.

Согласно правилам, охотники должны иметь при себе необходимые документы на право отстрела дичи и не превышать установленные нормы добычи птиц за один день. Для водоплавающих, вальдшнепа, бекаса, дупеля и коростеля установлен лимит добычи не более 5 штук. Рябчиков и куропаток можно добыть не более трех, а тетерева и глухаря – по одной особи в день.

Особое внимание обращается на соблюдение требований техники безопасности. Они запрещают добывать животных с применением охотничьего огнестрельного или пневматического оружия ближе 200 метров от жилья, стрелять на шум и шорох по неясно видимой цели, а также вести огонь по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах линий электропередач.

Сергей Николаев
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