С начала года с жителей Башкирии взыскали 44 миллиона рублей за моральный ущерб

По данным Федеральной службы судебных приставов РФ по РБ, с начала года в Башкирии было удовлетворено около 400 гражданских исков по компенсации морального вреда на общую сумму 44 миллиона рублей.

Компенсация морального вреда представлена только в одной форме — денежной. Потерпевшие лица для восстановления своих нарушенных прав обращаются с исковым заявлением в суд. После удовлетворения их требований о взыскании денежных средств, в счет компенсации морального вреда, за работу берутся судебные приставы.

Основную массу исполнительных документов данной категории, поступающих в УФССП Росси по РБ составляют взыскание компенсации за причинение морального вреда источником повышенной опасности – автомобилем.