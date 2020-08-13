Голоса за место установки стелы «Город трудовой доблести» в Уфе разделились поровну

Исполнительный секретарь городского отделения «Единой России» Рустем Бикметов сообщил предварительные итоги онлайн-голосования, где предлагается выбрать одну из двух площадок для установки стелы «Город трудовой доблести». По его словам, пока оба варианта набрали практически одинаковое количество голосов.

«Оба места знаковые, и у каждой из этих площадок есть сторонники. Так, когда мы встречались с работниками УМПО, они категорически настаивали на установке стелы в Аллее Победы у центрального входа в парк Победы. Другие считают, что не стоит перегружать эту площадку, и выбирают парк на перекрестке улиц Ленина и Заки Валиди. Также поступила интересная инициатива от активистов: переименовать парк имени Ленина в парк «Трудовой доблести» и именно там установить памятник», — прокомментировал ситуацию руководитель регионального исполкома партии Рустем Ахмадинуров.

В настоящее время голосование по выбору площадки для стелы продолжается. Выразить свою позицию можно на специальной странице на сайте регионального отделения «Единой России».