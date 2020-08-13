В Башкирии с 1 сентября устанавливаются новые правила охоты. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой и информации.

Весенняя охота на пернатую дичь разрешена в течение десяти дней со второй субботы апреля на южной территории Башкирии в Абзелиловском, Альшеевском, Аургазинском, Баймакском, Бакалинском, Белебеевском, Бижбулякском, Благоварском, Буздякском, Давлекановском, Ермекеевском, Зианчуринском, Кугарчинском, Кушнаренковском, Куюргазинском, Мелеузовском, Миякинском, Стерлибашевском,Стерлитамакском, Тумазинском, Федоровском, Хайбуллинском, Чишминском и Шаранском районах.

С третьей субботы апреля — на северной территории Башкирии в Архангельском, Аскинском, Балтачевском, Белокатайском, Белорецком, Бирском, Благовещенском, Бураевском, Бурзянском, Гафурийском, Дуванском, Дюртюлинском, Зилаирском, Иглинском, Илишевском, Ишимбайском, Калтасинском, Караидельском, Кармаскалинском, Кигинском, Краснокамском, Мечетлинском, Мишкинском, Нуримановском, Салаватском, Татышлинском, Учалинском, Чекмагушевском и Янаульском районах.

Срок любительской и спортивной охоты на кабана в общедоступных охотничьих угодьях будет ограничен с 1 августа по 29 февраля, на зайцев с 1 октября по 31 января.