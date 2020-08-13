В Уфе молодым ученым вручили гранты Президента РФ на разработку проектов

Фото: пресс-служба ГФИ по РБ



Фото: пресс-служба ГФИ по РБ

13 августа в Уфе главный федеральный инспектор по Республике Башкортостан Михаил Закомалдин вручил молодым ученым — победителям конкурса — свидетельства на получение грантов Президента России. Об этом сообщает пресс-служба ГФИ по РБ.

В этом году обладателями грантов стали восемь ученых, работающих в ведущих научных институтах и классических вузах региона. Области их исследований — сельское хозяйство, физика, астрономия, биология, математика, механика, филология.

﻿«Сегодня в период пандемии коронавируса как никогда наше общество обращено к науке. Первую вакцину от пандемии, завоевавшей весь мир, зарегистрировали в России. Ее вывели отечественные ученые. Это большая гордость. Я уверен, и ваши работы будут успешными и найдут применение на практике, сделав нашу жизнь комфортнее», — поздравил Михаил Закомалдин.

Три гранта выиграли работы научных сотрудников Уфимского государственного нефтяного технического университета. Виктор Малышев на конкурс представил исследование на стыке физики и математики, позволяющее подобрать оптимальные условия разработки газовых месторождений с экономической выгодой без потери газоконденсата.

Ангелина Чиглинцева, представляющая тот же вуз, трудится над изучением самого интересного для мирового сообщества источника энергии — газового гидрата.

Кандидат наук Гульнара Раскильдина занимается разработкой матриц для создания биологически активных препаратов широкого применения — в медицине, фармацевтике, сельском хозяйстве, промышленности.

Среди ученых из Уфимского федерального исследовательского центра РАН — Булат Кулуев. Он занимается проблемой выведения новых высокопродуктивных стрессоустойчивых сельскохозяйственных растений. В своих научно-практических экспериментах он стремится обеспечить высокую урожайность в условиях засухи и холода.

Филолог-лингвист, кандидат наук Руслан Садуов из Башкирского государственного университета выиграл грант благодаря своей практической работе по изучению культурно-языкового ландшафта многонациональной республики. Он изучает языковой облик региона, его словесное окружение — вывески, уличную рекламу.

А вот кандидат физико-математических наук из Уфимского государственного авиационного технического университета Марина Абрамова победила с работой, которая направлена на исследование влияния пластической деформации на свойства коррозионностойкой стали, что используется в авиации.

Гранты Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых ученых выделяются два года для финансирования фундаментальных и прикладных научных исследований. Всего выделяется 460 грантов ежегодно (400 для кандидатов наук и 60 для докторов наук). Кандидатам наук выдают по 600 тысяч рублей в год, докторам — по миллиону. В этом году на конкурс было подано 1,6 тысячи заявок.