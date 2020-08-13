Владимир Путин подписал указ о назначении судей в Башкирии

В соответствии с указом «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» на 6-летний срок полномочий заместителем председателя Белорецкого межрайонного суда назначена Динара Абсалямова.

ИА «Башинформ»

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