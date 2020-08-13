Фото: Ксения Калинина ГИБДД Башкирии предупреждает водителей о профилактической операции «Спецсигнал» Фото: Ксения Калинина

ГИБДД Башкирии проводит профилактическую операцию «Спецсигнал». Мероприятие направлено на повышение уровня водительской дисциплины. Как отметили в пресс-службе ведомства, далеко не всегда специальный транспорт имеет возможность беспрепятственного проезда.

Часто водители, увидев приближающийся к ним автомобиль с включенным проблесковым маячком и спецсигналом, не торопятся уступать ему дорогу. Водителям следует понимать, что скорая помощь, спешащая на экстренный вызов, возможно, единственная надежда тяжелобольного человека. В своевременном прибытии на место происшествия пожарных и спасателей нуждаются люди, попавшие в беду. Раскрытие преступлений часто происходит по горячим следам, и здесь время прибытия наряда полиции на место преступления играет немаловажную роль.

«Правила дорожного движения обязывают водителей уступать дорогу автомобилям, имеющим специальные цветографические схемы, включенные проблесковый маячок и специальный звуковой сигнал, — сообщили в ГИБДД РБ. — Действующим законодательством предусмотрена административная ответственность за нарушение данного требования. Санкцией статьи 12.17 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до одного года»