Фото: Из личного архива Айсылу Янтуриной-Дарлес Айсылу Янтурина-Дарлес: «Живущие за рубежом башкиры гордо несут флаг Башкортостана» Фото: Из личного архива Айсылу Янтуриной-Дарлес

Айсылу Янтурина-Дарлес родом из Башкортостана, с 2011 года живет в Женеве и работает в агентстве по развитию экспорта Организации Объединенных Наций. В 2015 году совместно с выходцами из Башкортостана и Татарстана организовала в Швейцарии некоммерческую ассоциацию «Юлдаш», является со-основателем BashkirGlobe — объединения башкир по миру и активистом Всемирного курултая башкир.

Началось же все в Уфе, в семье профессора-эколога Сафаргали Янтурина и преподавателя математики Вилюры Янтуриной. Родители Айсылу привили дочери не только любовь к домашней работе, но и воспитали в ней чувство прекрасного — вместе ходили на спектакли, концерты башкирских артистов, а дома всегда звучал волшебный курай, традиционные песни и танцы. Сафаргали Искандарович был первым председателем клуба «Ак тирмэ», направленного на сохранение и развитие культуры, языка, традиций и обычаев башкирского народа. Наверное, именно отсюда передалась любовь к культуре и организации мероприятий, объединению соотечественников, чем Айсылу занимается на европейском и мировом уровне.

В 1992 году она окончила Сибайский институт Башкирского государственного университета по специальности «Менеджмент организации». В 2008 году вместе с университетской командой СиБГУ удостоилась чести представлять Россию на мировом этапе конкурса «SIFE – Студенты в свободном предпринимательстве» в Сингапуре. Это дало толчок всей ее будущей карьере. В 2011 году она получила возможность продолжения обучения за рубежом. Выбор пал на бизнес-школу в Женеве, MBA в сфере международного бизнеса. Уровень написанной ею дипломной работы впечатлил преподавателей и руководителей бизнес-школы, а уже во время учебы она начала стажировку в системе ООН, получив затем и приглашение в эту структуру на постоянную работу.

Сейчас Айсылу координирует региональный проект Международного торгового центра ООН «Этичная мода» в Средней Азии. Оставшись жить в Швейцарии, она убедилась в том, что за рубежом живет немало ее соотечественников, которые любят Башкортостан и трепетно относятся к родной культуре, традициям, языку, своим корням в целом. Также оказалось, что многие европейцы неравнодушны к Уралу, хотят и готовы познакомиться с башкирской культурой, кухней и традициями.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли она вернуться на родину насовсем, Айсылу говорит, что очень любит Башкортостан и чувствует эту связь всем сердцем.

«Я часто езжу в родное Зауралье, возможно, даже чаще, чем некоторые мои знакомые из Уфы. Ведь бывает и такое, что люди живут в Башкортостане, но никак не находят время увидеть своих родственников, друзей в других частях республики. Мир же сейчас становится глобальным. Я считаю, что при желании можно свободно чувствовать себя в любой стране и вносить вклад в развитие родной культуры. Башкортостан в моём сердце, и он там, где нахожусь я, потому что я всегда ношу его с собой», — призналась наша землячка.

Айсылу уверена, что те башкиры, которые живут за рубежом, гордо несут флаг Башкортостана, делятся с миром знаниями, традициями и теми элементами культуры, которые интересуют европейцев.

В интервью «Башинформу» в рубрике «Земляки» Айсылу рассказала о своей работе и о том, как любовь к «малой родине» удается воплощать вдалеке от нее, за рубежом.