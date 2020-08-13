В Стерлитамаке появится многофункциональная спортплощадка

В Стерлитамаке на территории школы №7 в рамках реализации проекта «Реальные дела», инициированного партией «Единая Россия», завершается установка многофункциональной спортивной площадки.

Это универсальная спортплощадка для нескольких игровых видов спорта: футбола, волейбола, баскетбола, хоккея. Размеры поля — 26 на 40 м. Здесь запланирована установка волейбольной сетки, баскетбольных щитов.

Площадка рассчитана также для заливки зимой под каток. Заниматься на ней смогут более 2 тысяч учеников 7-й и 10-й школы, а также дети всего микрорайона.

«Мы на протяжении нескольких лет занимаемся строительством таких спортплощадок при школах. Это будет уже 12-я по счету. Таким образом, практически каждая третья школа Стерлитамака сейчас оснащена аналогичными спортивными площадками, — отмечает глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов. – Я очень рад, что существуют такие проекты как «Реальные дела», которые помогают муниципалитетам воплощать в жизнь задуманное. В дальнейшем мы планируем продолжить создание современных и безопасных спортплощадок, чтобы дать возможность нашим детям заниматься любимыми видами спорта».