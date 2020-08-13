Фото: группа Лиза Алерт. Башкортостан, Vk Полицейские Уфимского района нашли пропавшую 10-летнюю девочку Фото: группа Лиза Алерт. Башкортостан, Vk

В Уфимском районе Башкирии благополучно завершили поиски пропавшей без вести 10-летней девочки. Как сообщили агентству «Башинформ» в пресс-службе МВД РБ, ребенка в Уфимском районе нашли сотрудники полиции. Девочка в удовлетворительном состоянии.

Ранее о поисках ребенка информировала группа «Лиза Алерт. Башкортостан» «ВКонтакте». Школьница 12 августа ушла из дома и пропала.