Фото: Олег Яровиков Нарушила санитарные правила: в Уфе оштрафовали медсестру за посещение аптеки Фото: Олег Яровиков

Кировский районный суд Уфы оштрафовал медсестру городской больницы №18 за нарушение санитарных правил во время пандемии COVID-19. Из материалов дела следует, что женщина пренебрегла правилами безопасности и подвергла граждан угрозе распространения заболевания.

«В нарушение постановления заместителя главного государственного санитарного врача по РБ об изоляции гражданки, находившейся в контакте с больными инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, медсестра вышла из дома в аптеку», — сообщили в пресс-службе органа госвласти.

Суд учел денежное положение женщины, а также то, что у нее на иждивении есть несовершеннолетний ребенок, и назначил административное наказание ниже низшего предела — штраф в 7 500 рублей.