Фото: Минобразования РБ, Роспотребнадзор РБ Роспотребнадзор Башкирии дал рекомендации по выбору школьной формы Фото: Минобразования РБ, Роспотребнадзор РБ

Роспотребнадзор Башкирии дал рекомендации для родителей, как выбрать школьную форму. В пресс-службе ведомства обратили внимание на тот факт, что в купленной одежде учащийся будет проводить по пять-шесть и больше часов. Поэтому в первую очередь школьная форма должна обеспечить сохранение детского здоровья. Неправильно подобранный костюм или его низкое качество могут вызывать заболевания, например, контактный и атопический дерматиты, а также простудные заболевания. например грипп, острые респираторные заболевания и заболевания органов дыхания.

Школьная форма должна быть сшита из натуральных материалов, соответствующих требованиям биологической и химической безопасности, предъявляемым к швейным изделиями и текстильным материалам.

Специалисты надзорного ведомства при покупке одежды для школы призывают обращать внимание на следующие моменты:

— на маркировку одежды — ярлычок с данными производителя и составом ткани;

— на символы, обозначающие, каким должен быть уход за изделием;

— ткань, из которой сшита форма, должна хотя бы наполовину состоять из натуральных материалов. Лучше всего подходят хлопок и лён для осеннего и весеннего времени, шерсть и кашемир — для зимы. Максимальный процент синтетических волокон в школьной форме — не более 55%;

— на запах изделия. Наличие неприятного запаха может свидетельствовать о содержании в текстильных материалах вредных или даже опасных химических веществ, используемых при окраске ткани.

— на наличие декларации о соответствии на данное изделие или сертификата соответствия. Данные документы продавец обязан предъявить покупателю по первому требованию.

«При покупке школьной формы правильно подбирайте размер, убедитесь, что вашему ребенку в ней удобно как в сидячем положении, так и при ходьбе. Одежда не должна излишне стеснять движения, не должна быть слишком узкой, потому что тесная юбка или брюки приведут к болям в животе, а тесные рубашки и сарафаны могут нарушить дыхание. Кроме того, ориентируйтесь на фигуру и вкус самого ребенка, ведь форма должна не только быть красивой, качественной и модной, но и нравиться самому школьнику», — рекомендовали в региональном Роспотребнадзоре.

Также в выборе цвета формы следует ориентироваться на общие правила школы. Желательно приобрести для ученика сразу несколько предметов школьной одежды, чтобы их было удобно менять в течение недели.