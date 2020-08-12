На двух храмах Салаватской епархии установили новые купола

Фото: пресс - служба Салаватской епархии























Фото: пресс - служба Салаватской епархии

В Покровском храме села Бугульчан Куюргазинского района и в Михаило-Архангельском храме села Ильтеряково Кармаскалинского районе на прошлой неделе были установлены новые купола и кресты. Их освящение провел епископ Салаватский и Кумертауский Николай. Новые купола были выполнены в форме луковицы, сужение которых в верхней части символизирует молитвенное горение к Богу, а золотой цвет Божественную славу. Немаловажную роль в украшение храмов куполами играет и их количество.

Один купол символизирует единого Бога, двуглавый храм символизируют два естества Иисуса Христа, три купола символизируют Святую Троицу, четыре купола символизируют четвероевангелие, пять куполов спасителя и четырех евангелистов, шесть куполов символизируют шестоднев и шестикрылатых серафимов, семь куполов напоминают о семи цаинствах Церкви, девять куполов символизируют девять чинов ангельских, тринадцать куполов символизируют Иисуса Христа и двенадцать апостолов.

Новые купола для Покровского храма села Бугульчан были изготовлены на средства Благотворительного фонда поддержки и социального развития Куюргазинского района.

Напомним, что в феврале 2020 года представители фонда приняли решение оказать помощь в завершении строительства церкви в селе Бугульчан.