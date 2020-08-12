Уфа отмечает 40-летие получения статутса города-миллионника

В этот день 40 лет назад Уфа стала городом с населением более одного миллиона человек. Именно 12 августа 1980 года состоялась регистрация сразу трех новорожденных уфимцев, ставших символом нового статуса города.

Интересен и тот факт, что во многих других городах страны миллионным жителем считался один ребенок, но руководством Башкирской АССР было принято решение, что таких детей будет трое – от каждой основной национальности в республике.

Уфа особенно стремительно развивалась с начала двадцатого века. Так, по данным Музея истории города Уфы, в 1913 году население города составляло 100 тысяч человек, а уже в 1980 году столица республики выросла до одного миллиона жителей.

Город рос в рамках всеобщей урбанизации и индустриализации страны. При этом, в 1956 году к Уфе был присоединен город Черниковск с его большим количеством промышленных предприятий. Ныне эта часть Уфы известна как Черниковка и находится в Калининском и Орджоникидзевском районах. Кроме того, получению Уфой статуса города-миллионика предшествовало присоединение к муниципалитету поселка Шакша.

Сегодня столица Башкирии входит в число крупнейших городов России. По данным Башкортостанстата, в Уфе проживает свыше одного миллиона ста тысяч человек.