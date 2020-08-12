В структуре ГИБДД Башкирии вновь произошли изменения
В структуре ГИБДД Башкирии вновь произошли изменения Фото: ГИБДД по РБ
Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов сообщил об изменении в структуре службы. Приказом министра внутренних дел республики на должность начальника ГИБДД Балтачевского района назначен капитан полиции Денис Гаттаров.
Из справки следует, что Денис Рафхатович родился в 1985 году в Балтачевском районе. Службу в органах внутренних дел начал с 2008 года. Проработал на различных должностях, в том числе старшим инспектором ДПС ГИБДД местного подразделения Госавтоинспекции.