Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.15 ↓

EUR 85.92 ↑

12 августа Среда

Уфа   °

Молния
12.08.20: всего с COVID-19 - 7162, за сутки - 35 новых заражений, выздоровело 5461, количество умерших - 25
До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В структуре ГИБДД Башкирии вновь произошли изменения

ОБЩЕСТВО
Фото: ГИБДД по РБ

В структуре ГИБДД Башкирии вновь произошли изменения Фото: ГИБДД по РБ

Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов сообщил об изменении в структуре службы. Приказом министра внутренних дел республики на должность начальника ГИБДД Балтачевского района назначен капитан полиции Денис Гаттаров.

Из справки следует, что Денис Рафхатович родился в 1985 году в Балтачевском районе. Службу в органах внутренних дел начал с 2008 года. Проработал на различных должностях, в том числе старшим инспектором ДПС ГИБДД местного подразделения Госавтоинспекции.

ИА «Башинформ»
Теги: ГИБДД, Балтачевский район
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии в здании городской администрации планировался теракт - видео
В здании администрации Нефтекамска планировался террористический акт. Поджечь мэрию хотел один из местных жителей с помощью самодельного устройства. Узна
В Башкирии семья отравилась грибами, 6-летнюю девочку спасти не удалось
В Башкирии семья с детьми отравилась грибами. Трагедией обернулся ужин в семейном кругу. Накануне вечером отец и двое его малолетних детей ели грибы. Нау
В Башкирии растет число бессимптомных больных COVID-19
В Башкирии наблюдается рост бессимптомной и легкой форм течения коронавирусной инфекции, заявила представитель Управления Роспотребнадзора по РБ Галина П
Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19
Президент России Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации в стране первой вакцины в мире от новой коронавирусной инфекции. Ранее в Уфе заместите
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть