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Новая набережная реки Белой в Уфе должна открыться 1 сентября

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Новая набережная реки Белой в Уфе должна открыться 1 сентября Фото: Ксения Калинина

Набережная реки Белой в Уфе должна открыться 1 сентября.

Такое поручение дал глава Башкортостана Радий Хабиров после обсуждения хода работ по благоустройству объекта.

Напомним, ранее датой окончательного открытия набережной для горожан называли 1 августа.

Руководитель региона подчеркнул, что на набережной необходимо организовать своевременный вывоз бытового мусора и более тщательно проводить уборку. Также важно предоставить частному бизнесу все возможные преференции в создание современных общественных пространств на набережной и прилегающей территории.

ИА «Башинформ»
Теги: набережная, строительство
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