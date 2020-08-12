Новая набережная реки Белой в Уфе должна открыться 1 сентября
Новая набережная реки Белой в Уфе должна открыться 1 сентября Фото: Ксения Калинина
Набережная реки Белой в Уфе должна открыться 1 сентября.
Такое поручение дал глава Башкортостана Радий Хабиров после обсуждения хода работ по благоустройству объекта.
Напомним, ранее датой окончательного открытия набережной для горожан называли 1 августа.
Руководитель региона подчеркнул, что на набережной необходимо организовать своевременный вывоз бытового мусора и более тщательно проводить уборку. Также важно предоставить частному бизнесу все возможные преференции в создание современных общественных пространств на набережной и прилегающей территории.