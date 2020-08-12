В Башкирии ночью похолодает до +2 градусов
В Башкирии ночью похолодает до +2 градусов Фото: ИА «Башинформ»
Предстоящей ночью в горных районах Башкирии температура воздуха понизится до +2 градусов, сообщает республиканское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Температура воздуха ночью в разных районах республики будет варьироваться от 7 до 12 градусов.
Днем 13 августа воздух прогреется до 18-23°. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер будет северо-восточный, восточный умеренный.
14 августа днем синоптики прогнозируют кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Температура воздуха ночью 8-13°, днем 18-23 градуса.