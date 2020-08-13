«Роснефть» проведёт уникальный ИТ-марафон







НК «Роснефть» организует серию соревнований для российских программистов. ИТ-Марафон пройдет с сентября по ноябрь и позволит молодым специалистам попробовать свои силы в решении практических технологических задач компании-лидера нефтегазовой отрасли, продемонстрировать свои профессиональные качества потенциальному работодателю и найти единомышленников для обмена знаниями и реализации совместных проектов.

Первым этапом марафона станет «Хакатон трёх городов» – соревнование по машинному обучению для студентов и аспирантов вузов Уфы, Казани и Самары, которое пройдет 24-25 сентября. В ходе хакатона командам-участникам будет предложено решить классическую «задачу почтальона» – кратчайшим путем разнести письма всем получателям, но применительно к нефтегазовой тематике.

Следующее ИТ-соревнование для программистов-робототехников состоится 16-17 октября на базе Уфимского государственного авиационного технического университета. К участию в нем приглашаются студенты и аспиранты технических вузов. Участники будут соревноваться в разработке роботизированного решения для выполнения операции, связанной с текущей производственной деятельностью Компании «Роснефть». Для этого участникам будет предоставлен четырёхосевой робот-манипулятор, необходимое программное обеспечение для создания управляющей программы и конструирования, а также 3D-принтер.

Финальным мероприятием ИТ-марафона «Роснефти» станет международный хакатон Rosneft Proppant Check Challenge, который стартует в сентябре как для опытных, так и для начинающих ИТ-специалистов. Задача соревнования: определение по серии фотографий линейных размеров зёрен пропанта – специального гранулированного материала, используемого для интенсификации нефтедобычи.

Завершится ИТ-марафон 28 ноября в Москве, где будут подведены итоги Rosneft Proppant Check Challenge, а также состоится награждение победителей всех трёх хакатонов. Помимо денежного вознаграждения талантливую молодёжь ждут предложения о трудоустройстве, а также возможность принять участие в масштабных технологических проектах Компании.

Цифровизация бизнес-процессов – одна из ключевых задач Компании в рамках реализации Стратегии «Роснефть-2022». Компания планомерно внедряет передовые технологические решения по анализу больших массивов данных для повышения эффективности работы по всем направлениям своей деятельности. Проведение специализированных ИТ-Марафонов позволяет «Роснефти» решать реальные производственные задачи, привлекая к сотрудничеству высококвалифицированные кадры.

Организатор ИТ-Марафона – корпоративный институт Компании ООО «РН-БашНИПИнефть», центр разработки линейки наукоёмкого корпоративного программного обеспечения «Роснефти».

Подробности об ИТ-Марафоне и регистрации: https://rn.digital/it2020

*Хакатон – соревнование, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения сообща решают какую-либо проблему на время.