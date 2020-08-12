В новом учебном году в УГНТУ на 500 бюджетных мест больше

В 2020/2021 учебном году в Уфимском государственном нефтяном техническом университете выделено более 500 дополнительных бюджетных мест. По программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры для приема на обучение университет предлагает 3073 бюджетных места.

На данный момент подано более 25 000 заявлений о приеме. При этом отмечается рост количества заявлений от иностранцев, а также от абитуриентов с высоким уровнем подготовки, в том числе олимпиадников.

« Поступить в УГНТУ достаточно реально. Главное — правильно выбрать специальность с точки зрения конкурса. Чем выше баллы, тем легче поступить. Также нужно учитывать, что в 2020/2021 учебном году в УГНТУ существенное увеличение количества бюджетных мест, более 500 к уровню прошлого года, а значит — поступить будет легче», — комментирует руководитель секретариата приёмной комиссии Денис Каретников .

Прием документов в этом году проводится в комбинированной форме. Документы можно подать через «Личный кабинет поступающего» на сайте Приемной комиссии http://www.pk.rusoil.net/, либо, если есть необходимость подать документы очно – можно самому прийти в приемную комиссию. Прием документов ведется в Уфе, а также в Салавате, Стерлитамаке, Октябрьском, где расположены филиалы университета.

Появились новые направления обучения. Институт нефтегазового бизнеса и Институт экономики и сервиса с этого года начнут обучение бакалавров по новым профилям с бюджетными местами: «Информационные системы и технологии в бизнесе», «Прикладная информатика в экономике и финансах ТЭК» и «Цифровые технологии в бизнесе», подразумевающие подготовку специалистов по цифровым компетенциям в бизнесе, банковском деле и т.д.

Традиционно все направления подготовки УГНТУ пользуются высоким спросом у абитуриентов, но в этом году отмечается повышенный интерес поступающих к специальностям в рамках цифровых направлений подготовки.

« Вы можете не только подавать документы, но и, исходя из конкурсной ситуации, изменять перечень заявленных специальностей. Для этого вы анализируете сайт приемной комиссии, звоните в call-центр приемной комиссии либо приходите, если есть такая необходимость, и мы совместно принимаем решение – оставляем заявленный вами перечень специальностей, или, наоборот, корректируем его. Тем более в УГНТУ существенное увеличение количества бюджетных мест, и, может быть, вы, ориентируясь на проходные баллы прошлых лет, проходите на ту специальность, на которую пока побаиваетесь подавать документы. Поэтому нужно следить за сайтом, ранжированные списки уже открыты, потому что начали выгружаться баллы ЕГЭ из федеральной базы. К концу первой трети августа конкурсная ситуация уже более-менее будет понятна и напротив каждой фамилии на сайте Приемной комиссии будут выставляться комментарии. Например, что рекомендована подача заявления на зачисление, или рекомендовано сменить специальность. При возникновении вопросов или в случае какой-либо необходимости всегда можно будет обратиться лично либо через электронную приемную или колл-центр», — говорит Денис Каретников.

Телефон Call-центра приемной комиссии УГНТУ — 8 (800) 55-14-528.