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В Башкирии оштрафовали владельца памятника архитектуры «Дом Цепляева»

ОБЩЕСТВО
Фото: Башкультнаследие

В Башкирии оштрафовали владельца памятника архитектуры «Дом Цепляева» Фото: Башкультнаследие

Аварийное состояние памятника архитектуры «Дом Цепляева» в Стерлитамаке вынудило Башкультнаследие обратиться в суд с иском в отношении собственника. После пожара восточная сторона здания частично разрушилась, крыша также повреждена, у большинства окон отсутствуют рамы и стекла, отсутствуют двери, что позволяет проникнуть внутрь дома посторонним лицам.

«3 августа 2020 года Стерлитамакским городским судом республики собственник привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей», — сообщили в Башкультнаследии.

Справка

«Дом Цепляева» находится на пересечении улиц Карла Маркса и Богдана Хмельницкого. Когда-то в Стерлитамак перебрался выходец из крепостных крестьян Иван Цепляев, основал свое дело, по торговой части, выбился в люди. Его сын купец Алексей Иванович Цепляев (1881 года рождения) успешно продолжил дело отца. Женился на одной из самых красивых девушек города, — Анне Дьяконовой. Тесть Цепляева, хозяин «хрустального магазина» (Худайбердина, 17), входил в число самых богатых и влиятельных людей Стерлитамака.

Алексей Цепляев начал строить кирпичный двухэтажный особняк (Карла Маркса, 123а). На свет появились двое детей, жили нормально, но при рождении третьего ребёнка случился скандал, Алексей не признал дочь, дело кончилось разводом. Закончить строительство дома без поддержки тестя он уже не смог и, забрав с собой двух старших детей, он обосновался в доме напротив «комендатуры». Он оформил дом на няню, иначе мог бы оказаться на улице, после экспроприации. Худо-бедно пережил революцию, гражданскую войну. Работал, где удавалось пристроиться «деклассированному элементу». Последним местом его работы был лесхоз. 17 декабря 1937 года был арестован, обвинен по статье 58-10 и приговорен к лишению свободы на 10 лет. Умер на Беломорканале в 1940 году. Реабилитирован 22 сентября 1989 года. Алексей Цепляев после развода больше так и не женился.

К Анне Александровне Дьяконовой судьба была более благосклонна. В 1919 году с красными частями в город пришел врач Георгий Савельев, да так и остался в нем, женившись на бывшей купчихе и удочерив Зою. В браке у них родились еще трое детей. Георгий Алексеевич Савельев был врачом. О нем ходили легенды. Но 20 ноября 1937 года был арестован, обвинен по статьям 58-10, 58-11. Приговор: лишение свободы на 10 лет. После окончания срока вернуться ему не дали, был выслан на поселение. Умер в пятидесятых, в Вологодской области. Реабилитирован 26 апреля 1989 года.

«Дом Цепляева» 1905-1907 годов постройки является объектом культурного наследия регионального значения, включенным в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Здание поставлено на государственную охрану. В 2013 году оформлено охранное обязательство собственника объекта культурного наследия.

ИА «Башинформ»
Теги: памятник архитектуры, дом Цепляева
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