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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Минздрав назвал срок выпуска первой партии вакцины от коронавируса

ОБЩЕСТВО

Первые упаковки вакцин от коронавируса выпустят в течение двух недель, сообщают «Известия» со ссылкой заявление главы Минздрава Михаила Мурашко.

По словам Мурашко, первыми вакцинацию на добровольной основе пройдут медики.

«В любом случае вакцинация будет добровольной. И те медики, которые уже имеют иммунитет — таких до 20% медицинских работников встречается, в разных организациях разное количество, там вакцинация, мы считаем, что не нужна. Поэтому будет предлагаться непосредственно на выбор медицинскому работнику», — заявил министр на брифинге и добавил, что россияне, которые получат вакцину, смогут фиксировать свое самочувствие в специально созданном для этого мобильном приложении.
Кроме этого, уже создана информационная система, где будут фиксироваться реакции людей на вакцину.

Минздрав рекомендует вакцинировать от коронавируса от 80 до 85% медицинских работников в стране.

Как сообщал «Башинформ», 11 августа вакцину на основе аденовирусного вектора зарегистрировали в Минздраве России. Она стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса.

Галина Бахшиева
Теги: коронавирус, вакцина
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