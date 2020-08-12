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Соблюдение санэпидправил в школах Башкирии будут контролировать медицинские инспекторы

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Соблюдение санэпидправил в школах Башкирии будут контролировать медицинские инспекторы Фото: ИА «Башинформ»

С началом учебного года соблюдение санэпидтребований в школах Башкирии будут контролировать медицинские инспекторы из числа студентов медиков. О новшестве в системе образования, призванном не допустить появления вспышки новой коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях, сообщил первый заместитель премьер-министра правительства Башкирии Андрей Назаров на Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России» в Москве.

﻿«Мы решили внедрить у себя ноу-хау. Через 3 недели начинается учебный год. И хотя дети болеют практически бессимптомно, но они контактируют с учителями и другими работниками школы, поэтому шанс распространения коронавируса очень высок. По поручению главы республики мы вводим медицинских инспекторов из числа студентов-медиков, которые будут первые недели контролировать социальную дистанцию, подготовку и дезинфекцию помещений в школах. У нас более 2000 школ и мы бы не хотели получить вспышку, поэтому у нас такое нововведение. Возможно, это и для всей России будет нужным и правильным шагом», – отметил он.

ИА «Башинформ»
Теги: образование, здравоохранение
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