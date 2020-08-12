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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

«Я первый начал финансировать протестные движения на шиханах» - мнение

ПОЛИТИКА

Один из активистов — защитников шихана Торатау в 2010-х годах — рассказал «Башинформу» об истинной причине применения политтехнологий по защите горы, которые привели в итоге к отставке бывшего главы Башкирии Рустэма Хамитова. Имя человека, поделившегося откровениями, мы не называем по его просьбе, условно пусть это будет уфимец Анатолий. Он представляет оппозиционную партию республиканской власти.

«Мы работали с жителями Ишимбайского района и Стерлитамака, а также с жителями других — даже самых отдалённых от шиханов городов и районов. Мы убеждали их в том, что защита шиханов — это благая цель любого жителя Башкирии, и нужно лично проявлять свою гражданскую позицию, приезжая на протестные мероприятия к Торатау. В итоге собирали тысячные митинги протеста, организовывали концерты у подножия горы, на которые стекались тысячи людей со всей республики. Это продолжалось несколько лет, в итоге мы добились того, что и сам на тот момент глава республики Рустэм Хамитов публично заявил, что гору Торатау не отдаст для разработки БСК, якобы под давлением башкирской общественности. Мы это восприняли как нашу победу, так как мы и хотели поссорить Хамитова с БСК. У нас было финансирование по этому направлению, и я думаю, что и сейчас в ситуации с защитой Куштау есть определенные финансовые источники. И я точно знаю, что для того, чтобы поднять «бучу», нужны большие деньги — речь идёт не только о финансировании ГСМ, накрыть стол, оплатить палатки, генераторы, другие организационные мелочи, но и об оплате публикаций в федеральных СМИ и прочее. При этом сами протестующие шли на наши мероприятия с открытым сердцем и искренне веря, что делают благое дело для республики, не подозревая о наших манипуляциях общественным сознанием. Примерно такая же ситуация сегодня складывается на Куштау. Это уже в основном другие люди, но воодушевлённые победой в деле защиты Торатау, теперь они идут на «спасение» другого шихана, актуальность защиты которого ранее никак не звучала», — рассказал Анатолий.

Напомним, что у подножия горы Куштау возле Стерлитамака в течение суток прошло два митинга, на одном из которых требовали сохранить гору, а на втором – возобновить геологоразведочные работы на Куштау. В общей сложности, в обеих спонтанных акциях приняли участие порядка 3000 жителей, в ходе них никто не пострадал.

ИА «Башинформ»
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