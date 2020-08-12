Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 73.15 ↓

EUR 85.92 ↑

12 августа Среда

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В лесах Башкирии за день потерялись шесть человек: четырех еще не нашли

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В лесах Башкирии за день потерялись шесть человек: четырех еще не нашли Фото: ИА «Башинформ»

В Центр обработки вызовов «Системы-112» 11 августа поступило сообщение о том, что в селе Сосновка Белорецкого района заблудилась 71-летняя женщина. Пенсионерка пошла в лес за грибами, сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

Выехавшим на место пропажи спасателям оперативно удалось отыскать пожилую женщину.

Позже поступило аналогичное сообщение о том, что в деревне Орловка Иглинского района потерялся 70-летний мужчина. И эти поиски закончились успешно. К работам также привлекались спасатели МЧС России. Розыск осложнялся сильным туманом.

Ближе к ночи поступило еще одно сообщение о том, что в селе Юмагузино Кугарчинского района в лесу потерялась компания из четырех человек. Сейчас ведутся их поиски.

ИА «Башинформ»
Теги: Госкомитет РБ по ЧС, грибы
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Башкирии в здании городской администрации планировался теракт - видео
В здании администрации Нефтекамска планировался террористический акт. Поджечь мэрию хотел один из местных жителей с помощью самодельного устройства. Узна
В Башкирии семья отравилась грибами, 6-летнюю девочку спасти не удалось
В Башкирии семья с детьми отравилась грибами. Трагедией обернулся ужин в семейном кругу. Накануне вечером отец и двое его малолетних детей ели грибы. Нау
В Башкирии растет число бессимптомных больных COVID-19
В Башкирии наблюдается рост бессимптомной и легкой форм течения коронавирусной инфекции, заявила представитель Управления Роспотребнадзора по РБ Галина П
Россия первая в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19
Президент России Владимир Путин 11 августа объявил о регистрации в стране первой вакцины в мире от новой коронавирусной инфекции. Ранее в Уфе заместите
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть