Фото: ИА «Башинформ» В лесах Башкирии за день потерялись шесть человек: четырех еще не нашли Фото: ИА «Башинформ»

В Центр обработки вызовов «Системы-112» 11 августа поступило сообщение о том, что в селе Сосновка Белорецкого района заблудилась 71-летняя женщина. Пенсионерка пошла в лес за грибами, сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

Выехавшим на место пропажи спасателям оперативно удалось отыскать пожилую женщину.

Позже поступило аналогичное сообщение о том, что в деревне Орловка Иглинского района потерялся 70-летний мужчина. И эти поиски закончились успешно. К работам также привлекались спасатели МЧС России. Розыск осложнялся сильным туманом.

Ближе к ночи поступило еще одно сообщение о том, что в селе Юмагузино Кугарчинского района в лесу потерялась компания из четырех человек. Сейчас ведутся их поиски.