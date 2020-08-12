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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Житель Белорецкого района спас двух человек от утопления

ОБЩЕСТВО

Тренер по греко-римской борьбе Белорецкой спортшколы на сплаве по Белой спас мужчину и его пятилетнего сына из Магнитогорска. Об этом на своей странице в Facebook написал глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта.

«Они купались, дно неожиданно оборвалось, сильное течение не дало выплыть. Оба стали тонуть.

Белоречанин рыбачил рядом и бросился на помощь. Думал, что реально спасти только одного, поднял ребёнка над водой. Но смог схватить и удержать и взрослого, который уже был без сознания. Продержался до

подмоги, вытащили обоих. Их удалось спасти, успели сделать искусственное дыхание», — написал Андрей Иванюта.

По его словам, эту историю ему рассказал коллега спасителя, а сам герой пожелал остаться неизвестным.

«Человек уважаемый, воспитал не одного призёра республиканских, всероссийских и международных турниров по борьбе. Спасибо за настоящий мужской поступок!», — подытожил Андрей Иванюта.

ИА «Башинформ»
Теги: спасение
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