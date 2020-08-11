Члены Лиги молодежной политики Башкирии опровергли причастность к провокациям у Куштау

«Лига молодёжной политики» Башкирии опровергла причастность членов организации к провокациям у шихана Куштау. Официальное заявление опубликовано на сайте лиги. ⠀

«В ряде инфоканалов появилась информация, что в мероприятии рядом с горой Куштау приняли участие члены организации, в том числе, стали организаторами провокации, что привело к конфликтным ситуациям.

РОО РМИ «Лига молодёжной политики» Башкирии официально сообщает, что члены организации участие в данном мероприятии и различного рода провокациях не принимали. Также сообщаем, что лица, указанные в информационных каналах, как участники и организаторы провокации, никогда не являлись членами организации и не участвовали в её деятельности», — говорится в заявлении.

В лиге подчеркнули, что информация о причастности «Лиги молодёжной политики» Башкирии к данному мероприятию является недостоверной и не соответствует действительности.