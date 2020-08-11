В Уфе 11 дней разыскивают 21-летнюю Светлану Гребневу

В Уфе объявлена в розыск Гребнева Светлана Андреевна, 1998 года рождения.

Она вышла из дома 30 июля и не вернулась. С тех пор ее местоположение неизвестно.

Девушка нуждается в медицинской помощи, поиск организован во всех районах Башкирии.

Приметы: рост 150 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза карие.

Была одета: серая водолазка с капюшоном, серые лосины, кроссовки.В Уфе объявлена в розыск Гребнева Светлана Андреевна, 1998 года рождения.

Она вышла из дома 30 июля и не вернулась. С тех пор ее местоположение неизвестно.

Девушка нуждается в медицинской помощи, поиск организован во всех районах Башкирии.

Приметы: рост 150 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза карие.

Была одета: серая водолазка с капюшоном, серые лосины, кроссовки.