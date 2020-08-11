Башкирский бренд алкоголя будут продвигать федеральные рэп-исполнители

Завершился аукцион компании «Башспирт» по оказанию услуг продакт-плейсмент в федеральном клипе рэп-исполнителей. Начальная стоимость контракта — 8,1 млн рублей. Победитель, традиционно, определен по принципу предложенной наименьшей цены — с дисконтом порядка 20% на сумму 6,48 млн рублей. Важным условием в закупке со стороны заказчика был тот факт, что один из рэперов — родом из Башкирии и у него должно быть не менее 10 млн просмотров в месяц на YouTube.

«Для продвижения обновленной продукции на федеральном рынке нам интересны современные, экономичные каналы. Хотелось бы, чтобы улучшенный башкирский бренд «Дикий мед» был продемонстрирован в этом клипе в необычной творческой коллаборации. К примеру, совместный хит Моргенштерна и федеральной рэп-звезды Тимати, который точно «прогремит», никого не оставив равнодушным. Эти съемки ранее рэпер Тимати проанонсировал на своих официальных страницах в соцсетях», — сообщили в пресс-службе компании.

Съемки анонсированного клипа начнутся уже в августе.

Интересно, что международная компания Heineken заплатила $45 млн за присутствие своего продукта в фильме «007: Координаты «Скайфолл». Что касается России, то, по данным АКАР, рынок product placement в последнее десятилетие только формируется и составляет $5-6 млн в год. В Башкирии стоимость партнерства, включающего скрытую рекламу в телесериале, оценивается в 40 млн рублей.